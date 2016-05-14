حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 14 مايو 2016

برج الأسد حظك اليوم السبت 14 مايو

>برج الأسد على الصعيد المهنى ..>تعرضت فى الفترة الأخيرة لمشاكل كثيرة تتعلق بالعمل، ولكن من المتوقع أن تحدث الكثير من التغيرات خلال الأيام المقبلة، والتى من شأنها أن تغير كثيراً فى أوضاعك، كذلك ستكون قادر على الخروج بأفكار مبتكرة وغير تقليدية، والتى من شأنها أن تجذب الأعين إليك وتستطع تحقيق أحلامك جميعها.

برج الأسد على الصعيد العاطفى ..

>مخاوفك من جانب الحبيب أو شريك الحياة تسيطر عليك، تخلص منها، فهى ليست الطريق الصحيح لعيش حياة جيدة معها، فمن الأفضل أن تتخذ من الصراحة طريقاً لدرأ كافة الخلافات التى كانت بينكما خلال الفترة الماضية، وتنعم بحياة أفضل معه.

على الصعيد الصحى ..

>أوضاعك الصحية تبدو غير مستقرة بسبب تغير شكل الحياة الخاص بك، فبعد أن كنت تحصل على وقت كافى من الراحة، أصبحت الآن غير قادر على العيش بطريقة صحيحة، فمن الأفضل أن تعود إلى هذا الأمر حتى تحقق ما تريد

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>يتوقع علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة أنه سيكون هناك الكثير من التغيرات الكثيرة التى تتعلق بالعمل وكذلك علاقتك بالحبيب، تخلص من العصبية وحاول أن تتعامل مع كل التغيرات المحيطة بك بشكل جيد.

برج الجدى حظك اليوم السبت 14/5/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:>تواجه الكثير من الخيارات المحيرة اليوم فى العمل وستضطر أكثر من مرة إلى الاختيار بين الانجراف مع التيار أو فعل الشيء الصحيح، وهو قرار ليس سهلاً ويحتاج منك أن تتذكر بشكل مركز أخلاقيات العمل الخاصة بك والأفضل أن ترفض السباحة مع التيار رغم ما يسببه ذلك من توتر مع زملائك.

على الصعيد العاطفي:

>شريك حياتك يتعرض لضغط كبير اليوم وستحتاج اليوم إلى تقديم الكثير من التعاطف والتفاهم له وتنتشله من الإحباط الذى يعانيه وستجد أن ذلك يؤثر بشكل قوى جدًا على علاقتكما.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

>بعض الأمراض المزمنة تزعجك هذه الأيام وهو ما يضطرك إلى مراجعة الطبيب أكثر من مرة وقد تضطر لتغيير الكثير فى النظام العلاجى الذى تتبعه حاول ألا تستعجل النتائج الجديدة وألا تتسرع فى اليأس.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:

>فى محاولة لاجتذابك وكسبك فى صفهم تحاول بعض الأطراف فى العمل أو الحياة الاجتماعية أن تقدم لك آمالاً زائفة كى يؤثرون عليك، لكن لا يجب أن تعير اهتمامًا لما يقولولن واجعل أحكامك خاصة بك والتزم بها.

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 14 / 5 /2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:>ترى الأمل يلوح فى الأفق بعد فترة طويلة جدا من الظلمات، لا تقلق فقد استجاب الله لدعواتك وخلصك من شرور خصومك.

على الصعيد العاطفي:

>تبدأ علاقة حب جديدة مع شخص قريب منك ولكنك لم تكن تتوقع أن يبادلك الحب.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

>تعانى من بعض المشاكل الصحية على الصعيد النفسى، لا مانع من استشارة طبيب أو متصص لفهم السبب فى هذه الحالة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>يتوقع علماء الأبراج والفلك لمواليد برج الجوزاء اليوم السبت 14 مايو 2016، يوم يحمل لك العديد من الاخبار السعيدة على صعيدى العمل والحب

برج الحمل حظك اليوم السبت 14/5/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:>يجرفك طموحك نحو الدخول فى مشروع أو عمل جديد، لا تشعر بالغرور وحاذر من تربص خصومك بك فأعداء النجاح فى كل مكان.

على الصعيد العاطفي:

>يفترق عنك حبيبك بسبب صعوبات مادية تواجهك لا تحزن فسوف تقابل من هو أفضل منه ويتفهم ظروفك بصورة أكبر.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

>التمارين الرياضية التى مارستها فى الفترة الأخيرة بدأت نتائجها الإيجابية فى الظهور على شكل جسمك وصحك استمر فى العمل الجيد ولا تشعر باليأس.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>يتوقع علماء الأبراج والفلك لمواليد برج الحمل اليوم السبت 14 مايو 2016، يوم مليء بالمفاجأت، قد تسمع خبر حزين من الحبيب ولكن الله سيعوضك بمن هو أفضل منه قريبا.

برج الحوت حظك اليوم السبت 14 / 5 /2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:>اليوم مثالى للقيام بأى مشروع تجارى جديد، فإذا كنت تفكر فى هذا الموضوع من قبل حان الوقت لتبدأ التنفيذ والفرص الجديدة تطرق بابك، وغالبيتها تقريبًا حقيقية فحاول أن تأخذ قرارًا نهائيًا وستجد أن معظم مشاكلك اختفت.

على الصعيد العاطفي:

>تفكر طويلاً فى العديد من الأشياء التى تخص علاقتك العاطفية، بعضها مجرد أوهام لا أساس لها وبعضها سيتحول إلى أمر واقع اليوم، وهو ما يستغرقكك كثيرًا وسيشغلك لفترة أطول من المعتاد.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

>أنت عرضة للإصابة بالحمى الفيروسية أو الموسمية اليوم ويجب أن تأخذ الاحتياطات اللازمة فى الوقت المناسب والأدوية الوقائية للحيلولة دون ذلك، فحاول أن تعتمد نمط حياة صحى وستجنى ثمار هذه الخطوات الإيجابية فى وقت قريب جدًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>أنت اليوم مستعد لاتخاذ قرارات مبكرة على اساس الحدث والمشاعر بدلا من المنطق وهذا قد يقود إلى مشاكل كبيرة رغم أن حدسك دائمًا ما كان يصدق فى الأوقات السابقة ولكنك الآن يجب أن تتوخى الحذر قدر الإمكان.

برج السرطان حظك اليوم السبت 14 / 5 /2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:>اليوم ستعمل على تطوير علاقات أفضل مع الزملاء فى العمل والعملاء، لذلك هو يوم جيد لاستكشاف ميزات جديدة فى شخصيتك، وفى الآخرين وستحتاج لكل قدراتك البارعة فى التواصل من أجل كسب أرض واسعة فى العمل.

على الصعيد العاطفي:

>بدأ الملل يتسرب إلى علاقتك العاطفية وبدأت تفقد الثقة فى الحب ومعنى العلاقة الرومانسية فحاول أن تحفز نفسك بالطريقة التى تناسبك ولا تضيع هذه العلاقة الصادقة بسبب نزوة وشعور مفاجئ بالملل.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

>أنت شخص هادئ جدًا من السطح ولكن داخلك هناك براكين تغلى وهو ما يدمرك داخليًا ويؤثر عليك سلبًا كثيرًا وعلى صحتك فحاول أن تنفس عن مشاعرك السلبية وأن تحل مشاكلك الداخلية وفكر حتى فى زيارة طبيب نفسى إن لزم الأمر .

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>تجد نفسك متلبسًا بالغيرة بسبب بعض الأمور المالية فى العمل، فحاول ألا تنجرف وراء هذا الشعور وتخسر زملائك وأصدقائك وإلا ستصبح شخصا مكروها جدًا فى العمل واعلم أن كل شيء رزق.

برج العذراء حظك اليوم السبت 14 مايو

>برج العذراء على الصعيد المهنى ..>الرشاقة فى التعامل هى سلاحك للتخلص من كل المشاكل والأزمات التى تمر بها فى العمل تحديداً مع المدير الخاص بك، عليك أن تعرف أن هناك الكثير من الطرق للتخلص من هذه الأزمات، ولكن الدبلوماسية هى الحل الأفضل.

برج العذراء على الصعيد العاطفى

>علاقة قديمة تعود إليك من جديد، ربما يكون هناك أمل جديد يساعد على أن تعود العلاقة إلى قوتها، كذلك يفضل أن تعرف كيف يمكنك أن تتخلص من كافة أخطاء الماضى.

على الصعيد الصحى..

>يتوقع أن تمر بأزمة صحية طارئة بسبب إهمالك فى نظامك الغذائى مؤخراً، كذلك عدم قدرتك فى التوفيق بين العمل وراحتك الجسدية، التى قد يكون لها تأثير خطير على صحتك وحياتك بشكل كامل.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>يتوقع أن تكون المرحلة المقبلة ممتلئة بالأزمات المختلفة وتحديداً على مستوى العمل، فمن الضرورى أن تعرف كيف يمكن أن تتخلص من كل هذا فى وقت قياسى فقط عليك أن تتعامل مع الأمور بشكل أفضل من ذلك.

حظك اليوم برج العقرب السبت 14 / 5/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:>البحث عن فرصة لإثبات ذاتك شىء هام فى ظل تواجدك فى محيط العمل الجديد، الذى يتطلب منك أن تبحث عن مواصفات خاصة تزيد من انجذاب المحيطين لشخصيتك واكتشاف مهاراتك، التى سيتحدد من خلالها كفاءتك فى إنجاز مهام مهنية بعينها، حاول أن تتوصل إلى الطريقة التى تناسب جميع الشخصيات فى العمل، المرونة ستفيدك كثيراً فى الفترة القادمة.

على الصعيد العاطفي:

>الاكتفاء بالنظر للحبيب من بعيد دون أن تتحدث إليه يزيد من غموض العلاقة، التأكد من المشاعر فى بداية العلاقة من الأشياء الصعبة التى تتطلب من الشخص مجهود كبير، لذلك حاول أن تعبر عن مشاعرك بطريقة أكثر وضوحاً، فربما ينتظر منك الحبيب شيئاً ما، لن تعوضه النظرات المختفية.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>التزم بالعادات الصحية التى اعتدت عليها منذ فترة كبيرة، النوم مبكراً والاستيقاظ مبكراً يساعدك على ضبط جميع أجهزة جسمك، ويجنبك الشعور بالصداع لفترات طويلة، خاصة أن الحصول على ساعات كافية من النوم يساعد على تنظيم حرق الجسم وخسارة الوزن.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يتواجد وسط مجموعة من الشخصيات التى تدفعه إلى تغيير طريقته فى العمل، و التوازن فى معاملته فى الأصدقاء المقربين خاصة الذين يجمعهم معه مشورعات عملية مشتركة، لن يستطيع مولود برج العقرب التخلى عن غموضه، ويكتفى بتوجيه نظرات عابرة للحبيب كل فترة.

برج القوس حظك اليوم السبت 14 / 5 /2016

>برج القوس على الصعيد المهني:>تبدأ فى عمل جديد وينتابك الخوف من الفشل، لا تقلق فهذه الخطوة ستغير كثيرا جداً فى حياتك وتعطى لك فرص افضل للتقدم.

على الصعيد العاطفي:

>تنفصل عن حبيب عشت معه لفترة طويلة وتشعر بالألم، لا تقلق فسوف يعوضك القدر بمن هو افضل منه ولكن انتظر قليلا.

برج القوس على الصعيد الصحي:

>صحتك البدنية فى أفضل أحوالها استمر على النظام الغذائى الصارم ولا تحاول الخروج عنه تحت أى ظرف.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>يتوقع علماء الأبراج والفلك لمواليد برج القوس اليوم السبت 14 مايو 2016، يوم مليء بالتحدى والصعوبات، تفترق عن حبيب فى هذا اليوم وتبدأ مجال عمل جديد.

برج الميزان حظك اليوم السبت 14/5/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:>انتظر حتى تكتمل لديك الرؤية عن حالة الارتباك التى تسيطر على اجواء العمل، ولا تصدر أى رد فعل غريب خاصة ان الفترة القادمة هى فترة الصراع على البقاء، و لا تندهش إن سمعت اسمك ضمن أحاديث جانبية مزعجة، فأنت من الشخصيات التى تلفت نظر الكثيرين وتحاول الزج بها فى المشكلات العملية، حتى تنتصر بردة فعلك تجاه أحد الميول السائدة.

برج الميزان على الصعيد العاطفى:

>عدم الإفصاح عن حاجتك لشريك حياتك، والمكابرة فى التعبير عن مشاعرك بحرية كاملة يزيد من الفجوة الموجودة بينكم، المصارحة فى العلاقات توطدها دائماً، وتقلل من قدر الحب الموجود بينكم، التواجد بالقرب من الحبيب لفترات طويلة يجعل الفتور الموجود بينكم يقل تدريجياً، حاول أن تتفهم طبيعة شريك حياتك وابتعد عن التردد.

برج الميزان على الصعيد الصحى:

>التأخر عن حل المشكلات الصحية التى تعانى منها يزيد من تراكمها، و الاقتناع بعدم ضرورة حل المشكلات الصحية التى يمكن ان تتطور سريعاً، يجعلك أكثر عرضة للأمراض المزمنة التى تؤثر على حالتك الصحية مستقبلاً، كن أكثر إيجابية.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يتعامل بشكل خاطى مع شريك حياته فى هذه الفترة، وتتراجع علاقته به خطوات كثيرة، الأساليب الخاطئة وعدم التواجد معاً كثيراً يهدد بانتهاء العلاقة قريباً، حاول أن تلحق بما هو متبقى منها، وتجنب المشكلات التافهة.

برج الثور حظك اليوم السبت 14 / 5 /2016

>برج الثور على الصعيد المهني:>تحضر لمافاجأة كبيرة فى العمل، التزم الكتمان ولا تفصح عن خطتك الآن،حتى تكون متقدم على خصومك بخطوة.

على الصعيد العاطفي:

>الحب يساعدك فى الأزمة، ويقف إلى جوارك بكل قوة وعزم، حاول أن ترد الجميل لحبيبك بعد أن تستقر الأمور.

برج الثور على الصعيد الصحي:

>صحتك تعانى من بعض التوترات بسبب الظروف الجوية المتقلبة، استشر الطبيب إذا شعرت بأى تغيير مفاجئ.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>يتوقع علماء الأبراج والفلك لمواليد برج الثور اليوم السبت 14 مايو 2016، يوم مليء بالتقلبات، ووقوع مفاجأة كبيرة فى محيط العمل، كن حذراً ومخلصاً فى هذا اليوم.

برج الدلو حظك اليوم السبت 14 مايو

>برج الدلو على الصعيد المهنى ..>اليوم قد تضطر إلى مواجهة الكثير من حولك فيما يتعلق القضايا المعلقة والتى كانت سببباً فى حدوث الكثير من الأزمات المختلفة والتى تطرأت إلى علاقتك بمديرك فى العمل، المواجهة ستكون طريقاً لحل كافة الخلافات الدائرة بينك وبين زملائك ومديرك فى العمل فلا تتردد فى فعل ذلك.

برج الدلو على الصعيد العاطفى..

>أوقات من الحب والسعادة ستقضيها مع الحبيب اليوم، ربما عليك أن تنسى كافة الخلافات القديمة التى كانت بينكما وتحاولوا الاسترخاء والبحث عن طرق جديدة لاستعادة الود وعلاقتكما كما كانت قديماً.

على الصعيد الصحى ..

>تتعرض لبعض المشاكل الصحية مثل الجلد والأسنان، حاول أن تتناول فى الفترة المقبلة الكثير من الفاكهة والخضروات، كما أن الحليب مهم جداً لصحتك البدنية، كما أن ممارسة الرياضة مهمة جداً لتجعل جسدك أكثر استرخاءاً من المعتاد.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة ..

>هناك الكثير من الأخبار الجيدة فى طريقها إليك خلال الفترة المقبلة، سوءا على مستوى العمل أو حتى مستوى العائلة، فكل ما كنت تسعى إلى تحقيقه فى الفترة الماضية سيكون من نصيبك الآن.