"المصريين الأحرار" بالإسكندرية يعقد ندوة "النوبة التاريخ والقضية" اليوم

تنظم لجنة التدريب والتثقيف السياسى بحزب المصريين الأحرار بالإسكندرية ندوة بعنوان "النوبة - الناس والتاريخ والقضية"، وذلك اليوم السبت فى تمام السادسة والنصف مساء بمقر الحزب بأمانة المنتزه.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- "النوبة التاريخ والقضية" ندوة لـ"المصريين الأحرار" بالإسكندرية السبت
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ويتحدث خلال الندوة المهندسة أسماء الكاشف، عضو لجنة التدريب والتثقيف السياسى بحزب المصريين الأحرار بالإسكندرية وعضو فريق نوبيديا.
يأتى ذلك فى إطار سلسلة الندوات التثقيفية الأسبوعية التى يعقدها الصالون الثقافى لحزب المصريين الأحرار بالإسكندرية.
>- "النوبة التاريخ والقضية" ندوة لـ"المصريين الأحرار" بالإسكندرية السبت
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