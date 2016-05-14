أخبار سوريا اليوم..التحالف الدولى ضد دعاش ينفذ 21 ضربة ضد التنظيم

ركزت اخبار سوريا اليوم على تصريح التحالف الدولى حول الضربات ضد داعش، فيما تناولت أخبار سوريا اليوم نفى نائب وزير الخارجية الروسى وجود أى إمكانية لإجراء عمليات مشتركة للعسكريين الروس والأمريكيين فى سوريا.

وأبرزت أخبار سوريا اليوم تأكيد التحالف الذى يقود العمليات ضد تنظيم داعش فى بيان اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا 21 ضربة جوية على التنظيم المتشدد فى العراق وسوريا أمس الخميس.

وقالت قوة المهام المشتركة إن 14 ضربة نفذت فى العراق وأصابت أهدافا قرب عشر مدن منها الموصل والرمادى والفلوجة. وأضافت أن الضربات أصابت سبع وحدات لمتشددى الدولة الإسلامية فضلا عن نظام لإطلاق قذائف المورتر ومدفع رشاش وأسلحة أخرى ومواقع قتالية وأهداف أخرى، وفى سوريا ذكر البيان أن سبع ضربات قرب خمس مدن أصابت ست وحدات تكتيكية وسبع مواقع قتالية وموقعا حصينا

فيما أبرزت اخبار سوريا اليوم نفى نائب وزير الخارجية الروسى أوليغ سيرومولوتوف وجود أى إمكانية لإجراء عمليات مشتركة للعسكريين الروس والأمريكيين فى سوريا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن سيرومولوتوف قوله اليوم الجمعة إن "مثل هذا الكلام غير مطروح فى الوقت الراهن..والحديث لا يدور عن ذلك"، وأعاد الدبلوماسى الروسى إلى الأذهان أن المحادثات بين الطرفين الروسى والأمريكى استغرقت 6 أشهر حتى توصلهما إلى الاتفاقات الأخيرة بشأن سوريا.

> وكان الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف قد أعلن - الأسبوع الماضى - أن وزارتى الدفاع الروسية والأمريكية توصلتا إلى تفاهم تام حول تنظيم طلعات الطائرات الحربية فى سماء سوريا.

طائرات التحالف تشن 21 غارة ضد تنظيم "داعش" فى سوريا والعراق