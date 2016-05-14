طيران "العراق والتحالف الدولى" ينفذ 120 طلعة جوية خلال 24 ساعة

نفذ طيران العراق والتحالف الدولى 120 طلعة جوية متنوعة بينها طلعات قتالية واستطلاع لمواقع تنظيم (داعش) الإرهابى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة اليوم الجمعة أن طيران القوة الجوية العراقية نفذ 15 طلعة بينها 7 طلعـات نقل وطلعة استطلاع وثلاث طلعات قتالية بواسطة طائرات "إف 16" وأربع طلعات قتالية بواسطة طائرات "سوخوى 25"، فيما نفذ طيران الجيش 65 طلعة على كافة قواطع العمليات، وتضمنت 24 طلعة قتالية و19 طلعة نقل عام و20 طلعة نقل جرحى وطلعة استطلاع مسلح وطلعة استطلاع تصويرى.

‌كما نفذ طيران التحالف الدولى 40 طلعة قتالية فى مناطق: مهانة وتلعفر بنينوى والرمادى وجبة بالأنبار والشرقاط بصلاح الدين، أسفرت عن قتل العشرات وتدمير سيارة مفخخة وست مركبات قتالية وتدمير خمس مراكز للتجمع وخمس منصات إطلاق صواريخ وأسلحة للتنظيم.

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