المتطرفون يمنعون المدنيين من مغادرة الفلوجة

أعلن متحدث عسكرى أمريكى الجمعة أن تنظيم داعش الجهادى يستخدم قناصة لمنع المدنيين من مغادرة الفلوجة، المدينة الواقعة غرب بغداد والخاضعة لسيطرته والتى تحاصرها القوات الحكومية.

وقال الكولونيل ستيف وارن للصحافيين فى البنتاجون خلال مؤتمر عبر الفيديو من بغداد أن الجهاديين وضعوا قناصة فى أماكن تشرف على ممرات إجلاء المدنيين التى أقامتها القوات الحكومية لمنع مغادرة سكان المدينة الواقعة على بعد 50 كلم غرب بغداد والتى تعانى من شح هائل فى المواد الأساسية بما فى ذلك الأدوية.

وأضاف "نعلم أن العراقيين حاولوا مرارا فتح ممرات إنسانية كى يتمكن بعض هؤلاء المدنيين من المغادرة ولكن هذه الجهود لم تتكلل بالنجاح بشكل عام لأن تنظيم داعش أخذ تدابير مثل وضع قناصة لتغطية هذه الممرات بهدف قتل الناس عندما يحاولون المغادرة، وهذا ما أدى إلى ثنى الناس عن استخدامها".

وتابع "لا بد وأن الخبر انتشر لأن ما من مدنيين حاولوا استخدام هذه الممرات خلال الأسابيع الفائتة".

ولفت المتحدث العسكرى الأمريكى إلى أن الفلوجة "كانت أول مدينة يسيطر عليها تنظيم داعش بالكامل منذ أكثر من عامين، وبالتالى هو متغلغل فيها ومتغلغل فيها بعمق. هذه عقدة صعبة بالنسبة الينا، انها عقدة صعبة بالنسبة للقوات العراقية".

ولكن الكولونيل وارن أشار إلى أن دحر الجهاديين من الفلوجة لا يرتدى أهمية عسكرية حاليا لأن الأولوية هى لدحرهم من الموصل، كبرى مدن شمال العراق.

وقال "ليس هناك أى سبب عسكرى" يدفع القوات العراقية لتحرير الفلوجة قبل أن تحرر الموصل.

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