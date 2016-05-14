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أخبار ليبيا اليوم.. وزارة الخزانة الليبية تفرض عقوبات على رئيس البرلمان الليبى

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أخبار ليبيا اليوم.. وزارة الخزانة الليبية تفرض عقوبات على رئيس البرلمان الليبى أخبار ليبيا اليوم.. وزارة الخزانة الليبية تفرض عقوبات على رئيس البرلمان الليبى
ركزت أخبار ليبيا اليوم على إعلان فيديريكا موجرينى أن طواقم إيطالية ستشرع بتدريب خفر السواحل الليبى، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رئيس مجلس النواب الليبى.

وأبرزت أخبار ليبيا اليوم إعلان الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، أن طواقم عملية "صوفيا" البحرية التى أطلقها الاتحاد الأوروبى العام الماضى فى البحر المتوسط، ستشرع بتدريب خفر السواحل والقوات البحرية الليبية.

وأشارت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى -فى بيان نشر بطرابلس مساء اليوم الجمعة- إلى تبنى اللجنة السياسة الأمنية الأوروبية قراراً بتمديد عملية صوفيا لعام جديد وإضافة مهمات جديدة لها، وأوضحت أنه "بالإضافة إلى الحفاظ على المهمة الأساسية وهى تفكيك شبكات التهريب، ستضطلع طواقم صوفيا بتدريب القوات البحرية الليبية وقوات خفر السواحل وتعزيز تبادل المعلومات، وذلك بناء على طلب من السلطات الشرعية الليبية".

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن موجيرينى أن طواقم "صوفيا" ستنفذ قرار حظر توريد السلاح لليبيا، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، وأكدت أن الأعمال التحضيرية للمهام الجديدة ستستغرق أياما، وشددت على ضرورة موافقة المجلس الوزارى الأوروبى على هذا الأمر.

وأكدت المسؤولة الأوروبية -فى بيانها- ترحيبها بهذا التطور فى مهمة صوفيا "خاصة بالنظر إلى الحالة الطارئة للوضع الليبى"، وأعلنت أنها ستلتقى مع رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنية الليبية فائز السراج، فى فيينا يوم الاثنين القادم، خلال مؤتمر دولى حول ليبيا بدعوة من كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا.

فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم فرض وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة عقوبات على عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى المعترف به دوليا والموجود فى طبرق "لعرقلته التقدم السياسى فى ليبيا".

وقال مسؤول أمريكى "قرار اليوم يبعث رسالة واضحة بأن الأمريكية ستواصل استهداف أولئك الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار فى ليبيا". يأتى هذا التحرك بعد قرار مماثل من جانب الاتحاد الأوروبى ضد صالح فى أبريل.

- واشنطن تبدى استعدادها لتخفيف الحظر على تصدير الأسلحة إلى ليبيا
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