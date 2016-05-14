شلل مرورى بمدينة نصر بسبب هبوط أرضى فى تقاطع طريق "النصر"

أكد النقيب حسام صلاح، مشرف عمليات مرور القاهرة، وقوع هبوط أرضى بتقاطع طريق "النصر" مع "الفنجرى" مما تسبب فى شلل مرورى بمدينة نصر، و يحاول رجال المرور سحب الكثافات المرورية الناجمة عن الواقعة، وتوقفت الحركة المرورية فى الاتجاه القادم من النصر، ويوسف عباس فى اتجاه النصر وامتداد رمسيس.

وأضاف مشرف عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة أن الهبوط تبلغ مساحته 3 أمتار فى 4 أمتار، وبعمق 50 سم، وتم إبلاغ محافظة القاهرة لتنفيذ أعمال الردم واستعادة الوضع، بالمتابعة مع حى مدينة نصر، لإزالة حالة التكدس المرورى الناجمة عن الواقعة.

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