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الاتصالات: تأهيل 10 شركات لتنفيذ مشروعات الألياف الضوئية بالعاصمة الإدارية

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الاتصالات: تأهيل 10 شركات لتنفيذ مشروعات الألياف الضوئية بالعاصمة الإدارية الاتصالات: تأهيل 10 شركات لتنفيذ مشروعات الألياف الضوئية بالعاصمة الإدارية
دشنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على هامش المؤتمر العالمى لمنظمى الاتصالات، الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، برنامج تطوير القدرات المهنية والفنية لـ 3500 شاب حديثى التخرج من المعاهد والدبلومات الفنية فى التخصصات ذات الصلة.

ومن أبرز التخصصات التى شملها البرنامج "معمارى، إلكترونيات" للتدريب على إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية ، وأيضاً العمل على تأهيل 10 شركات محلية لتنفيذ مشروعات الألياف الضوئية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتبلغ مساحة العاصمة الإدارية الجديدة 700 كم مربع، ومخطط لها أن تكون أكبر مساحة لعاصمة إدارية ذكية في منطقة الشرق الأوسط، ويعتمد مفهوم المدينة الذكية على مجموعة أنظمة تعمل معاً بشكل متكامل، ويتطلب ذلك تبنى معايير قياسية حديثة لإنشاء البنية التحتية والأنظمة التشغيلية لضمان أن تصبح هذه الرؤية واقعاً ملموساً يحقق الترابط والتشغيل البينى وتداول لحظى للمعلومات بين كافة الأنظمة العاملة.
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