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إلهام شاهين ردا على "مذكرة المعارضة السورية": ناس فاضية مش هشغل نفسى بيهم

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إلهام شاهين ردا على "مذكرة المعارضة السورية": ناس فاضية مش هشغل نفسى بيهم إلهام شاهين ردا على "مذكرة المعارضة السورية": ناس فاضية مش هشغل نفسى بيهم
قالت النجمة إلهام شاهين إنها لا تعلم شيئا عما صدر مما يسمى جيش سوريا الأحرار، موضحة أنها لم تتحدث عنهم ولا عن سوريا بالكامل.

وأضافت شاهين فى تصريحاتها لـ"اليوم السابع"، إنها تفاجأ يوميا بتصريحات على لسانها كتبت على صفحات بمواقع التواصل الاجتماعى، سواء فيس بوك أو تويتر، مشيرة إلى أن كل هذه الصفحات مزورة، ولا تعلم عنها شيئا، وأنها لا تفهم فى مواقع التواصل الاجتماعى بالكامل، ولا تميل لمتابعتها أو الجلوس عليها.

وأكدت إلهام شاهين أن هناك من يسعى للمتاجرة باسمهما، لتحقيق شهرة من وراء الحديث عنها، واصفة إياهم بـ"الفاضيين التافهين"، مشيرة إلى أنها لا ترد على اتهامات مثل هؤلاء، معلقة "لأنهم بيغنوا ويردوا على نفسهم".

وأشارت إلهام شاهين إلى أنها لا تمانع فى الرد على أى اتهامات عندما تكون هناك إثباتات ضدها بالصوت والصورة، وأن ما تريد أن تقوله تتحدث فيه أمام الجميع بالصوت والصورة، أما ما يقال عنها شفويا فما هى إلا اتهامات ملفقة.


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