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"الحكومة" تكشف السر وراء قرار استيراد 80 ألف طن من الأرز

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"الحكومة" تكشف السر وراء قرار استيراد 80 ألف طن من الأرز "الحكومة" تكشف السر وراء قرار استيراد 80 ألف طن من الأرز
علق السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على قرار رئيس المهندس شريف إسماعيل، أمس باستيراد 80 ألف طن أرز فورًا من خلال هيئة السلع التموينية، وذلك بما يضمن توفير الاحتياجات اللازمة للأسواق.

وقال القاويش، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلام تانى"، على قناة "دريم"، أنه كانت هناك مطالبات من بعض المزارعين من أجل تصدير الأرز، وتم تحديد كميات معنية من أجل تصديرها ولكن تم تصدير كميات أكبر بكثير من الكميات المقررة مما تسبب فى أزمة فى المنتج فى السوق المصرى.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة اضطرت إلى إصدار قرار باستيراد كميات محددة من الأرز وخاصة قرب الدخول فى شهر رمضان الكريم من أجل توفير السلع على المواطنين باعتباره منتج أساسى، مؤكدًا أن نسبة التصدير للأرز زاد عن الحد لسمعة الأرز المصرى الطيبة.

وأشار إلى أن الأرز موجود في السوق المصرى حاليا ضمن منظومة الجديدة، مشددًا على أن كافة السلع التموينية متواجدة بكثرة فى الأسواق.

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