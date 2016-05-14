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وزارة الصحة للمواطنين: "اشربوا مياه معدنية دون خوف"

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وزارة الصحة للمواطنين: "اشربوا مياه معدنية دون خوف" وزارة الصحة للمواطنين: "اشربوا مياه معدنية دون خوف"
علق الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، على تقرير هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" نقلا عن وزارة الصحة التى أمرت بضبط كمية من منتجات 3 شركات مياه معبأة بعد ثبوت عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى، لعدم مطابقة عيناتها للمواصفات القياسية، بحسب بيان رسمى للوزارة.

وقال "مجاهد" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360" أنه تم سحب عينات لـ 3 شركات فى البحيرة والشرقية، ووجدنا أن المياه غير قابلة للمواصفات القياسية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم اتخاذ الإجراء القانونى ضدها، مع التحذير بعدم تداول هذه المياه فى الأسواق وسحب هذه العينات بمحافظتى الشرقية والبحيرة، وأرسلت منشورا لجميع المحافظات للتأكد من سلامة المواصفات، وتم سحب جميع الكميات غير الصالحة، مضيفا:"المياه الموجودة بالأسواق صالحة للشرب، ولا يوجد أى خوف على حياة المواطنين".

وشدد على أنه يتم بشكل دورى جمع عينات من منتجات شركات المياه المعبأة المرخصة، وذلك خلال حملات على الأسواق، تقوم بها فرق مراقبة الأغذية بمديريات الصحة.

- حملة مكبرة على أسواق البحيرة لضبط منتجات المياه المعدنية الفاسدة
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