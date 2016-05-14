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بالصور.. أرسنال يطرح مسابقة جائزتها توقيع “النني”

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محمد النني

محمد النني

قام نادي أرسنال، اليوم الجمعة، بطرح مسابقة على جماهير النادي، على أن يحصل الفائز على مجلة النادي، موقعة من قِبل اللاعب المصري محمد النني، لاعب الفريق الإنجليزي.

وقال الحساب الرسمي للأرسنال على التواصل الإجتماعي “فيس بوك” : “سنقوم بـإختيار أحد مشجعينا للحصول على نسخة من العدد الشهري لمجلة آرسنال موقعة من لاعبنا محمد النني! ما عليكم إلا مشاركة هذا المنشور وسنقوم بـإختيار الفائز بطريقة عشوائية”.

ويذكر أن “النني” يلعب في صفوف أرسنال الإنجليزي منذ مطلع يناير الماضي، ويقدم مستويات رائعة مع الفريق مما أدى إلى تصدره المجلة الشهرية الخاصة بالفريق.

الصورة التي نشرها أرسنال على حسابه الرسمي

الصورة التي نشرها أرسنال على حسابه الرسمي

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