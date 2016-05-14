هيرتا برلين يداعب إبراهيموفيتش: أنت الأفضل.. هل تهتم بالانضمام لنا؟

"برلين هي المكان الأفضل، زلاتان هو اللاعب الأفضل، هل انت مهتم بالإنضمام لنا؟" هكذا غرد حساب نادي هرتا برلين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في محاولة لحث إبرا على الانضمام للفريق.

اللاعب السويدي أعلن يوم الجمعة أن مباراة البت أمام نانت ستكون الأخيرة له مع فريقه الفرنسي باريس سان جيرمان دون أن يحدد وجهته القادمة ورأى النادي الألماني العريق أن يستغل الفرصة ربما يستطيع اللاعب السويدي أعلن اليوم أن مباراة البت أمام نانت ستكون الأخيرة له مع فريقه الفرنسي باريس سان جيرمان دون أن يحدد وجهته القادمة ورأى النادي الألماني العريق أن يستغل الفرصة ربما يستطيع إقناع إبرا بتمثيله.

وواصلت الصفحة الرسمية للنادي الألماني عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدتها"لا نملك المال لكن لدينا الكثير من الحب ومشجعون يملأهم الحماس" .

ثم غرد حساب النادي مجددا وهذه المرة ممازحاا مشجعيه "خطة جيدة؟ ادعمنا الآن انت واصدقائك على الهاشتاج الرسمي للحملة #zlatandaretoberlin".

الأمر لاقى قبولا وسط أنصار النادي الألماني ودعى الكثير منهم عبر حساباته في تويتر النجم السويدي للانضمام لناديهم باستخدام صورا لمباني كبيرة يدعوه للقامة فيها أو باستبدال رؤوس تماثيل أثرية هامة برأس اللاعب السويدي بطريقة ساخرة، في النهاية من لا يرغب في رؤية إبرا يرتدي قميص فريقه كل أسبوع؟