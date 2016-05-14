كوبا أمريكا - سواريز على رأس قائمة أوروجواي النهائية

(إفي): جاء مهاجم فريق برشلونة الإسباني لويس سواريز على رأس القائمة النهائية لمئوية بطولة كوبا أمريكا المكونة من 23 لاعبا والتي يبرز فيها أيضا نيكولاس لوديرو لاعب وسط فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني الذي لا يزال يتعافى من إصابة.

وتعرض لوديرو لكسر في غضروف الركبة اليسرى في 28 أبريل الماضي ليخضع لجراحة في الثاني من مارس ، لكن تم استبعاده مبدئيا من المشاركة في كوبا أمريكا التي تنطلق في الثالث من يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب مدرب الفريق أوسكار واشنطن تاباريز عن ثقته في قدرة اللاعب على التعافي قريبا من إصابته وقرر إدراجه ضمن القائمة النهائية التي تضم أيضا مدافعي أتليتكو مدريد الإسباني دييجو جودين وخوسيه ماريا خيمينيز ومهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي إدينسون كافاني.

وفيما يلي القائمة النهائية لمنتخب أوروجواي:

حراسة المرمى: فرناندو موسليرا، مارتين سيلفا، مارتين كامبانيا.

الدفاع: ماكسميليانو بيريرا، ماوريسيو فيكتورينو، خوسيه ماريا خيمينيز، دييجو جودين، سباستيان كواتيس، ألبارو بيريرا، خورخي فوسيلي.

الوسط: ماتياس كوروخو، نيكولاس لوديرو، ألبارو جونزاليس، كارلوس سانشيز، إيخيديو أريبالو، ماتياس فيسينو، كريستيان رودريجيز، جاستون راميريز.

الهجوم: لويس سواريز، إدينسون كافاني، دييجو رولان، أبيل هرنانديز، كريستيان ستواني.