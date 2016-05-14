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استشارى أمراض نساء: وفيات الولادة القيصرية 7 أضعاف "الطبيعية"

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استشارى أمراض نساء: وفيات الولادة القيصرية 7 أضعاف "الطبيعية" استشارى أمراض نساء: وفيات الولادة القيصرية 7 أضعاف "الطبيعية"
قال الدكتور أسامة صلاح – استشارى النساء والتوليد بمستشفى الجلاء التعليمى للولادة – لـ"اليوم السابع" إن نسب الوفيات الناتجة عن الولادة القيصرية على مستوى العالم 7 أضعاف الولادة الطبيعية سواء للطفل أو الأم.

وتابع موضحا أن نسب الخطر فى الولادة القيصرية موجودة كما هى فى الولادة الطبيعية، موضحا أن هذا الخطر يتمثل بشكل كبير فى الشق الجراحى الذى يحدثه الطبيب فى البطن، لأنه جرح ويمكن له أن يتلوث أو قد يؤدى إلى بعض الأخطاء والمضاعفات الأخرى.

وأوضح أن شق الولادة القيصرية وفتح الرحم لا يجب أن يتم إلا بشكل اضطرارى وليس اختياريا كما يفعل البعض عمدا، إلا فى حالات اضطرارية أشهرها الحمل فى توائم أو الحقن المجهرى كذلك ضيق الحوض .


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