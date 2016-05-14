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القبض على رجل الأعمال مدحت الغندور الهارب من تنفيذ 142 حكمًا بتهمة النصب

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القبض على رجل الأعمال مدحت الغندور الهارب من تنفيذ 142 حكمًا بتهمة النصب القبض على رجل الأعمال مدحت الغندور الهارب من تنفيذ 142 حكمًا بتهمة النصب
تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام من القبض على رجل الأعمال محمد مدحت أمين الغندور، 40 سنة، رئيس مجلس إدارة سلسلة محلات أسواق فيصل لتجارة الأجهزة الكهربائية أثناء اختباءه بحى حدائق الأهرام، هروبا من تنفيذ 142 حكم قضائى بتهمة النصب وإصدار الشيكات بدون رصيد بإجمالى مديونية 20 مليون جنيه.

وكان اللواء سيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، كلف اللواء شريف الروبى، مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بسرعة ضبط المذكور، وتم تشكيل فريق بحث لضبطه، وتمكن الرائد طارق مرسى، والرائد عبدالتواب أبوبكر، من القبض على رجل الأعمال الهارب، وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.


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