وزير السياحة يناقش كيفية ترويجها في مؤتمر نادي روتاري «صورة مصر..الي أين؟»

مراسل«ِONA»:

شارك وزير السياحة، محمد يحيى راشد، اليوم الجمعة، في المؤتمر الذي عقده نادي روتاري مصر، بعنوان «صورة مصر..إلى أين؟»، الذي تناول الجوانب المختلفة لمكونات الصورة العامة الإيجابية لمشروعات وأعمال الروتاري في مصر، والتأثير المباشر وغير المباشر للتسويق الجيد للمقصد السياحي المصري، وإستعراض مقومات مصر السياحية، وكيفية دعمها لتحقيق النتائج المرجوة في دفع عجلة التنمية، وتحقيق التنمية المستدامة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.

تناول المؤتمر ضمن فعالياته دور المجتمع المدني، والأندية على وجه التحديد في سبيل دعم وتنشيط السياحة بمصر، وفي نقل صورة ذهنية إيجابية، من شأنها تحسين صورة المقصد السياحي المصري.

وأكد راشد، أن العمل الجماعي يزيد من التفاؤل والإيجابية، وهو السبيل الوحيد للخروج من أي أزمة، مشيرًا إلى أن السياحة هي أسلوب حياة، وأن لها دورًا مجتمعيًا كبيرًا.

وأوضح، أن السبيل للنهوض بصناعة السياحة يتطلب البدء فى تحديث هذه الصناعة تماشياً مع التقدم التكنولوجى الحالى الهائل، وأيضاً لتحسين المهارات الخاصة بالطاقة البشرية، التى تمثل بدورها مساهمة مجتمعية كبيرة.

> وأشار إلى ضرورة ربط منظومة السياحة بالتعليم وهو ما يُعد بمثابة واجب وطنى لتأكيد وتعزيز حقيقة أن الجميع له دور يلعبه لتعزيز القيمة العظيمة لوطننا مصر.

وتحدث راشد عن مساعى ربط السياحة بالطيران من خلال العمل على إيجاد خطوط طيران مباشرة إلى المقاصد السياحية المصرية من مختلف بلدان العالم.

> وتطرق الوزير إلى الحديث عن رئاسة مصر لاجتماعات المجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية التى تمت مؤخرا فى اسبانيا ، وأكد الوزير خلالها على ضرورة رفع القيود على سفر المواطنين بإعتبار أن السفر بمثابة حق أساسى للمواطنين مع مراعاة الاجراءات التأمينية.

> وأوضح، أهمية السياحة فى حياة الشعوب، مؤكدًا أن عدد السائحين الذين يزورون مصر أقل بكثير مما تستحقه كمقصد سياحى يمتاز بكافة المقومات السياحية التى ترضى كافة الاذواق.

> كما أشار إلى وجود خطة لإقامة فعاليات متنوعة جاذبة فى كل مقصد سياحى مصرى على حدة بما يكفل تشجيع السائح لمد فترة إقامته بمصر.

> وتابع، أن أى تطوير يتطلب تفعيل دور المجتمع المدنى والمسئولية المجتمعية والحرص على تطوير حياة المواطنين، داعيا إلى نبذ العنف والخلافات.

ورحب الوزير، بفكرة مشاركة وفد لتمثيل السياحة المصرية فى اجتماع الروتارى السنوى القادم، والذى سيعقد فى كوريا فى الفترة من 28/5 إلى 4/6/2016 فى كوريا، مشيرًا الى أن كوريا تعد من أهم الاسواق الواعدة التى تسعى مصر لاجتذاب اعداد أكبر من سائحيها.

> وفى نهاية كلمته أكد الوزير على ضرورة الارتقاء بالحوار المجتمعى بما يعزز الصورة الايجابية لمصر وأهمية المشاركة فى التجارب الايجابية لتشجيع السائحين لزيارة مصر.