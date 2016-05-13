ما تخدش قرار وأنت جعان.. دراسة تؤكد:الجوع يفرز "هرمون" يتداخل مع التفكير

كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون سويديون من أكاديمية ساهلجرينسكا فى جامعة جوتنبرج، أن الهرمون الذى يفرز عند الشعور بالجوع يتداخل مع العقلانية ويؤثر على صنع القرار.

وأوضح الباحثون السويديون أن المخ يفرز هرمون "جريلين" عند الشعور بالجوع، والذى بدوره يؤثر على الدماغ ويعيق التفكير وبالتالى يؤدى إلى التهور والتسرع.

وأشار الباحثون إلى أن الاندفاع والتهور يؤثر على الجميع بدرجات متفاوتة على حسب قدرة تحمل الفرد.

وتابع الباحثون أنه على الرغم من أن معظم الناس يمكنهم السيطرة على نزواتهم بما فيه الكفاية، لكن الاندفاع هو عامل رئيسى فى عدد من الظروف، بما فى ذلك اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة ( ADHD ) والوسواس القهرى (OCD)، واضطرابات الأكل، وتعاطى المخدرات.

• ما هو هرمون جريلين؟

>الجريلين هو هرمون يفرز فى الجهاز الهضمى، ويعمل على الجهاز العصبى المركزى، ويتم إفرازه عندما تكون المعدة فارغة، وبمجرد أن تصبح المعدة مملوءة، يتوقف إنتاج هرمون الجريلين.

ويأمل الباحثون أن هذه الدراسة تعزز إنتاج علاجات جديدة لعلاج الاندفاع والتهور عن طريق التأثير على هرمون الجريلين الذى يحث على الشعور بالجوع.

نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الإخبارى الأمريكى "Medical News Today"، وذلك فى الثالث عشر من شهر مايو الجارى.

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