الكشف عن الأسباب الحقيقة لطلاق حسين فهمي من زوجته السعودية

بعد أسبوع من الصمت والرفض التام للتصريح بحقيقه طلاقه عن زوجته سيدة الأعمال السعودية رنا القصيبي، اكتفى الفنان الكبير حسين فهمي بالقول "صرنا أصدقاء"، دون أن يوضح هل حدث الطلاق رسمياً، أم لا ولكن المؤكد أن السيدة رنا تركت محل اقامتها بالقاهرة، وانتقلت لإمارة أبو ظبي.

شائعة الطلاق انطلقت من بيروت حيث تقيم عائلة رنا من الأم، ولكنها رفضت التعليق واكتفت بترك المهمة لصديقة مقربة، أكدت أن الطلاق حدث بالفعل منذ أسبوع، وتم الاتفاق على ابقائه طي الكتمان حفاظاً على الصداقة التي تجمعها بالفنان حسين فهمي قبل زواجهما منذ عامين.

مصادر مقربة من حسين فهمي أكدت أن سبب الطلاق انشغاله عن زوجته بالتحضير لبرنامجه الجديد "زمن" وعدم تفرغه لرعاية زوجته، وأكدت أن سر رفضه تأكيد الخبر هو اتفاقه مع السيدة رنا على عدم التطرق للتفاصيل.