كيف يرد أحمد السقا على اتهامه بالإساءة إلى السوريين؟

انتشرت أمس تصريحات منسوبة للفنان أحمد السقا على "تويتر" يقول فيها "مين قال ان شهداء حلب دول شهداء بالعكس دول مرتزقة زى ما قال الزميل أحمد ادم وبطلب من الرئيس السيسي مساندة الرئيس السوري ضد إرهاب بلده".

السقا نفى علاقته في الأساس بموقع تويتر، وقال إنه لا يمتلك أي حساب عليه.

وكتب على صفحته الرسمية على "فيسبوك" " توضيح هام بخصوص كلام تم تداوله علي تويتر على لساني عن حلب بسوريا أنا ليس لدي أي اكونت علي تويتر نهائيا".

وأضاف:"ولا املك لأهلي في سوريا سوى الدعاء أن يحفظها الله ويوحد الأمة العربية علي الحق".