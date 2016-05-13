بعد 3 أعوام Maroon 5 تحتفل بتخطّي الـ100 مليون مشاهدة

بعد 3 أعوام على إصدارها، تخطّت أغنية " Love Somebody" لفرقة البوب الأمريكية Maroon 5 حاجز المئة مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

واحتفالاً بهذا النجاح، تشاركت الفرقة رابط الأغنية مع جمهورها ومحبّيها على إحدى صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وأرفقت الأغنية برسالة شكر، كتبت فيها: "كليب أغنية آخر يتخطى حاجز الـ100 مليون مشاهدة على Vevo على يوتيوب.. شكراً لكلّ من شاهده".

يذكر أن الأغنية السينغل، التي تعاونت فيها الفرقة مع شركة Vevo، طُرحت أواخر شهر آذار/مارس من عام 2013، إلا أنه على ما يبدو أنّ جمهور ومحبّي الفرقة ما زالوا يستمعون إليها بكثافة حتى عام 2016 .

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