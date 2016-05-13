يسرا اللوزي : أشعر بأنني "سخيفة" في أدوار الكوميديا

اعترفت الفنانة الجميلة يسرا اللوزي بأنها لا تجيد تقديم أدوار الكوميديا، وتشعر بأنها "سخيفة"، مقارنة بزميلتها الفنانة الشابة ايمي سمير غانم. وأكدت في حوارها، صباح اليوم الخميس، مع إذاعة "نجوم FM" المصرية، أنها ليست محاورة جيدة، وشاركت في تقديم برنامج XFACTOR بحثاً عن مغامرة جديدة.

يسرا اللوزي أكدت في حوراها مع المذيع مروان قدري، في برنامج "عيش صباحك"، أنها تفتقد "السيناريوهات الثقيلة"، وقالت إنها لن تتردّد في تقديم أيّ عمل فني ثقيل، ولكنّ الأزمة تكمن في أنّ المعروض من أعمال فنية ينتمي في الأغلب إلى السينما التجارية الخفيفة.

وكشفت اللوزي عن مراقبتها الدائمة لتقييم الجمهور لها، وقالت إنها ترتاد دور العرض السينمائي سراً، لتسمع رأي الجمهور، في وقت رفضت الكشف عن تفاصيل مسلسلها الجديد "بنات سوبر مان" المقرّر عرضه ضمن ماراثون دراما رمضان 2016، واكتفت بالقول إنها ستظهر بشخصية فتاة تمتلك صفات خارقة للعادة.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي