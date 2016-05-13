بالفيديو: تريلر "أفراح القبة" البطولة للغموض

عندما يحتشد النجوم جمال سليمان وإياد نصار ومنى زكي وسيد رجب ورانيا يوسف وسوسن بدر وصابرين وكندة علوش في عمل واحد مقتبس عن رائعة أديب نوبل "نجيب محفوظ"، يمكنك أن تتوقع درساً فى التمثيل، والتريلر الأول لمسلسل "أفراح القبة" لن يخذل توقعك ابداً، فالبطولة الجماعية حاضرة، والغموض سيد الموقف كله.

العمل الذي شهد أزمات كبرى عند بدء تصويره مع انسحاب نجمته الأولى ليلى علوي، وتوارت أخباره وكأنه يتم تصويره سرا، وظن البعض أنه خارج المنافسة، يبدو أنه قادم من بعيد ليتبوأ الصدارة، فقد أفرجت النجمة منى زكي أخيرا عن التريلر الأول، الذي يجمع بين الغموض والإثارة والكوميديا، في أجواء أقرب للحلم، تناسب طبيعة الرواية الأصلية.

تدور أحداث المسلسل فى إطار من المأساة المثيرة داخل أحد الفرق المسرحية خلال حقبة السبعينيات، وخلال جلسات القراءة الجماعية لنص جديد، يكتشف الممثلون أن أحداث المسرحية تدور حول شخصياتهم الحقيقية في كواليس المسرح، وأن مؤلف المسرحية يعرض أمامهم أسرارهم المشينة التي حدثت بالماضي، و يسعى الممثلون لإيقاف هذه المسرحية الفاضحة لهم، لكن المنتج يُصر على استكمال العمل لكي يتطهر من آثام الماضي، ويجد الممثلون أنفسهم مجبرين على الاستمرار في تمثيل أدوارهم الحقيقية، في أحداث تحكيها ممثلة ناشئة انضمت للفريق بحثًا عن فرصة تحت الأضواء.

المسلسل من إخراج محمد ياسين في ثالث عمل درامي له بعد "الجماعة" و"موجة حارة" ، وسيناريو نشوى زايد ، وبطولة النجوم منى زكي، إياد نصّار، جمال سليمان، رانيا يوسف، صبا مبارك، سوسن بدر، سيد رجب، صبري فوّاز، دينا الشربيني، كندة علوش، أحمد صلاح السعدني ومحمد الشرنوبي.

وسيعرض على قناة النهار المصرية

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