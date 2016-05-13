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ما حقيقة عودة لقاء سويدان إلى حسين فهمي؟

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الجمعة 13-05-2016 20:50

نفت الفنانة لقاء سويدان الشائعات التي أكدت أنها فسخت خطوبتها للضابط مجدي فايز، بسبب عزمها العودة لطليقها الفنان حسين فهمي بعد انفصال الأخير عن زوجته رنا القصيبي في الوقت نفسه، واشارت الى أن التوافق الزمني بين الحدثين "مجرد صدفة".

لقاء نفت أيضاً علمها مسبقاً بعزم حسين فهمي الانفصال عن زوجته رنا القصيبي، وأكدت أنها لا تفكر في العودة إليه، ولكنها ستبقى دوماً ضمن قائمة أصدقائه، قائلة: "أنا مليش علاقة بالموضوع، وأنا وحسين هنفضل أصحاب".

ترى هل سيبقى "الدنجوان" حسين فهمي في حياة العزوبية طويلاً؟

 

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