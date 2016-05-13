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أميمة طالب توضح حقيقة الملايين التي ورثتها من زوجها السعودي

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الجمعة 13-05-2016 20:56

بعد الأخبار التي راجت مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص أميمة طالب المشتركة السابقة في برنامج ستار اكاديمي في نسخته الثامنة، والتي قيل أنها ورثت من زوجها السعودي المسن 76 مليون ريال سعودي، خرجت الشابة التونسية أميمة أخيراً عن صمتها لتنفي هذه الإشاعات جملة وتفصيلاً .

وقالت أميمة بخصوص الإشاعة عبر حسابها الخاص على "الإنستغرام": "بخصوص الإشاعة حسبي الله ونعم الوكيل، أنا أهلي ربوني أحسن تربية، ومستحيل أن أتزوج بهذه الطريقة، الله يسامح اللي نشر ها الإشاعة، وقريبا رح أطلع بلقاء ع التلفزيون أوضح التفاصيل وأرد على الأسئلة".

 

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