«نائب التنظيم» يكشف حقيقة المشادات بينه وبين رئيس مجلس النواب

مراسل«ِONA»:

كشف فتحي قنديل، عضو مجلس النواب، عن دائرة نجع حمادي، عن أسباب المشادات التي نشبت بينه وبين الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أثناء حضوره إحدى الجلسات، والتي وجه فيها رئيس المجلس إتهامات له قائلًا «عليك الالتزام وعدم تلقي أي تعليمات من خارج المجلس، أنا أعلم لأي تنظيم تنتمي، ومن الذين تتلقى منهم التعليمات وخطط للتحرك » .

وقال قنديل في تصريحات صحفية ، إن سبب المشادات بينهما هي إلحاحه الشديد على مناقشة بيانه العاجل بشأن إستمرار نزيف الدم على الطريق الصحراوي الغربي نجع حمادي- قنا ، والذي راح ضحيته العديد من المواطنين خلال الأيام الماضية، منهم 3 طلاب من أبناء نجع حمادي بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية وسائق ، وتفحم 3 جثث ومقتل 3 آخرين في آخر حادث .

> وأوضح، أنه تقدم ببيان عاجل لرئيس الوزراء، ووزير النقل، طالب فيه بضرورة إصلاح الطريق وازدواجه، وأنه طالب أكثر من مرة في وقت سابق مناقشة البيان إلا أن رئيس المجلس كان يؤجل ذلك .

وتابع قائلًا « رئيس المجلس كان يعلم أن هناك زيارة لرئيس الوزراء للمجلس يوم الثلاثاء الماضي ، وعندما طالبه بضرورة مناقشة البيان، قال له رئيس المجلس .. إنت هتبوظ الجلسة وعايز تاخد البرلمان على حسابك ، عليك الالتزام وعدم تلقي أي تعليمات من خارج المجلس، أنا أعلم لأي تنظيم ينتمي، ومن الذين تتلقى منهم التعليمات وخطط للتحرك » .

> ورد قنديل علي ما تعرض له قائلًا « أنا مش داعشي، ولا إخوان، كل ذنبي إني بطالب بالحد من الحوادث اللي بيروح ضحيتها الكثير من الأبرياء » .