الـ«MSN» ينضمون إلى «مارادونا» في مباراة نجوم العالم أمام نجوم تركيا

قامت مؤسسة “صامويل إيتو” الخيرية، بتنظيم مباراة خيرية بين أساطير العالم، ونجوم تركيا، يوم 14 يوليو المقبل.

وسيشارك في المباراة مجموعة من أساطير العالم، على رأسهم اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الأسباني، وزميليه الأوروغوياني لويس سواريز، والبرازيلي نيمار، إلى جانب الأسطورة دييجو مارادونا، وإيدين هازارد، وإنيستا، ودروجبا، حسبم ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية.

ويذكر أن ثلاثي الـ«msn» ميسي، وسواريز، ونيمار، سيشاركون غدًا مع فريقهم برشلونة، في مباراة حسم لقب الدوري الأسباني أمام غرناطة.