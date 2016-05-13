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ثقافة سوهاج تستضيف فعاليات الملتقى الدولي الثالث للكاريكاتير‎

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ثقافة سوهاج تستضيف فعاليات الملتقى الدولي الثالث للكاريكاتير‎ ثقافة سوهاج تستضيف فعاليات الملتقى الدولي الثالث للكاريكاتير‎

أرشيفية

أعلن خالد إسماعيل، مدير عام فرع ثقافة سوهاج، أن مديرية الثقافة سوف تستضيف يوم الأحد القادم، فعاليات الملتقي الدولي الثالث لفن الكاريكاتير، والذى تنظمه الجمعية المصرية للكاريكاتير، برئاسة الفنان جمعة فرحات، وذلك بقاعه الفن التشكيلي بقصر ثقافة سوهاج، خلال الفترة من 15 مايو الجاري، حتى الـ24 من نفس الشهر.

كما يقام علي هامش الملتقى، ورش فنية لفن الكاريكاتير، يشارك فيها مجموعة من فناني الكاريكاتير، لمدة خمسة أيام، حيث يشارك الفنان تامر يوسف رسام صحفي بجريدة الأهرام الأسبوعية، والرسام الصحفي محمد عفت.

ويقام الملتقى تحت رعاية  الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، و الدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، و الدكتورة فوزية ابوالنجا رئيس اقليم وسط الصعيد الثقافي، و الأستاذ حسين صبرة مدير عام الإقليم.

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