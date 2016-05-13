أخبار ليبيا..أمريكا قلقة من إرسال بوكو حرام مقاتلين لداعش فى ليبيا

تضمنت أخبار ليبيا اليوم الجمعة تصريح مسؤول أمريكى رفيع أن الولايات المتحدة قلقة من مؤشرات على أن جماعة بوكو حرام النيجيرية المتشددة ترسل مقاتلين للإنضمام إلى صفوف تنظيم داعش فى ليبيا فى تعاون متزايد بين الجماعتين.

وبايعت بوكو حرام -التى بدأت تمردا منذ سبع سنوات فى شمال نيجيريا- العام الماضى داعش التى تسيطر على أجزاء من ليبيا وسوريا والعراق. لكن لم يعرف الكثير عن مدى التعاون بينهما.

وقال أنتونى بلينكن نائب وزير الخارجية الأمريكى للصحفيين خلال زيارة لنيجيريا "اطلعنا على تقارير عن مزيد من التعاون بينهما، رأينا أن قدرة بوكو حرام على التواصل أصبحت أكثر فاعلية. يبدو أنهم استفادوا من مساعدة داعش... هناك تقارير عن مساعدات مادية ولوجستية."

وأضاف أن هناك "تقارير" عن أن مقاتلين من بوكو حرام يذهبون إلى ليبيا التى يتمتع فيها تنظيم داعش بوجود قوى خاصة فى سرت مستغلة الفراغ الأمنى الذى تسبب فيه صراع السياسيين والجماعات المسلحة على السلطة.

وقال "هذه كلها عناصر تشير إلى أن هناك المزيد من الاتصالات والتعاون وهذا مجددا أمر ننظر فيه بمنتهى الدقة لأننا نريد منعه ووقف تطوره."

وفى بيان نشر أمس الخميس باسم داعش فى غرب أفريقيا أعلن متشددون يزعمون ولاءهم للتنظيم مسؤوليتهم عن تفجير انتحارى فى مدينة مايدوجورى النيجرية أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

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