أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

بعد تلقى "الصحة" علاجات مجانية لمرض "الجوشية".. تعرف على أعراض المرض

Google+ Print
بعد تلقى "الصحة" علاجات مجانية لمرض "الجوشية".. تعرف على أعراض المرض بعد تلقى "الصحة" علاجات مجانية لمرض "الجوشية".. تعرف على أعراض المرض
أعلنت وزارة الصحة المصرية، عن حصولها على علبة مجانًا على كل علبتين من دواء "جوشية" للأطفال من الشركة المنتجة، وذلك دعما من الوزارة لمرضى "الجوشية" والتغلب على مشاكلهم الصحية من البداية.

ويعد مرض "جوشية" من الأمراض الوراثية النادرة والتى يبلغ عدد المصابين به فى 300 طفل، وعند علاج هذا المرض فى بدايته يتحول الطفل إلى إنسان طبيعى منتج فى المجتمع لديه صحة جيدة، وخلال السطور التالية ستتعرف على مرض "الجوشية" النادر وطرق علاجه:
>"جوشية" مرض وراثى نادر ينتج عن خلل فى عمل إنزيم "الجلوكوسيريبروسيداز"، وهو ما يؤدى إلى مشكلات مرضية فى الطحال والكبد والنخاع العظمى، تبدأ أعراضه بألم شديد فى المفاصل وإصابات متكررة بالكسور، والتغلب على المرض يكمن فى التشخيص المبكر وتلقى العلاج المناسب سريعا.

وهناك 3 أنواع من مرض الجوشية:


>الأول: هو الأكثر انتشارا يحدث بين المتزوجين من نفس العائلة وتبدأ أعراضه فى سن مبكر، ويتسبب فى تضخم الكبد وتمزق الطحال، بالإضافة إلى ضعف الهيكل البدنى وبعض أمراض العظام الحادة، وأحيانًا مصابى هذا النوع يصلون إلى مرحلة البلوغ بدون ظهور أعراض المرض عليهم.

الثانى: يظهر بعد 6 أشهر من الولادة، ومن أعراضه تضخم فى الكبد والطحال وتلف فى خلايا المخ، بالإضافة إلى اضطرابات فى العين وبعض نوبات التشنج ومشكلات فى البلع وامتصاص الغذاء، ويؤدى إلى وفاة الطفل فى عمر عامين على الأكثر.

الثالث: وهو النوع المزمن يبدأ فى الظهور على الطفل من مرحلة الولادة حتى البلوغ، ويتميز هذا النوع بالبطء فى ظهور أعراضه ويصاحبه مشكلات فى الدورة الدموية والجهاز التنفسى وضعف المناعة.

موضوعات متعلقة..


>بشرى.. طرح أول دواء لعلاج مرض وراثى نادر يصيب الأطفال والكبار
>

"الصحة": علبة دواء مجانا على كل علبتين من عقار علاج مرض جوشية للأطفال
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش

فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط "

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط "

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري