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بالصور.. أوقاف سوهاج تنظم قوافل توعية للطلاب حافظي القرآن

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جانب من قوافل التوعية

جانب من قوافل التوعية

صرح الشيخ عبد الرحمن اللاوي، مدير المساجد بأوقاف سوهاج، أن المديرية تنظم عدد من قوافل التوعية، لطلاب مكاتب تحفيظ القرآن، تتناول أهم الآداب التي ينبغي على الصغار أن يتحلوا بها، مع ذكر نماذج من أدب الصغار في تاريخ الإسلام.

أضاف “اللاوي”، أن أوقاف سوهاج تحرص على متابعة مكاتب التحفيظ من ناحية تحفيظ القرآن الكريم، وتعتبر تلك القوافل تحصينًا للأطفال من الأفكار الدخيلة، التي تتسبب في التشويش على الفكر الوسطي المعتدل، وحتى يتحصن حفظ القرآن بالفهم السوي لصحيح الدين.

جانب من قوافل التوعية

جانب من قوافل التوعية

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