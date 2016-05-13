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«التموين»: مبادرة «أهلا رمضان» تبدأ منتصف شعبان

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«التموين»: مبادرة «أهلا رمضان» تبدأ منتصف شعبان «التموين»: مبادرة «أهلا رمضان» تبدأ منتصف شعبان

 

صورة ارشيفية

أكد وائل عباس معاون وزير ، أن مبادرة «أهلا رمضان» ستبدأ منتصف شهر شعبان، وستكون فرصة للتنافس ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، بما يصب في مصلحة المواطن المصري البسيط .

وقال «عباس»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مباشر من العاصمة»، على قناة «ON t.v»، إن إعلان الوزير خالد حنفي إفتتاح 80 سلسلة تجارية و1350 سلسلة متنقلة خلال 6 أشهر، يأتي في إطار إهتمام الوزارة بالمواطن البسيط ، إضافة إلى زيادة الانتشار في السلاسل التجارية .
> وأضاف قائلًا « زيادة السلع الغذائية، يؤدي إلى زيادة المنتجات المعروضة، ويسهل من حل الأزمة سواء في غلاء الأسعار أو نقص السلع» .

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