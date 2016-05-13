«التموين»: مبادرة «أهلا رمضان» تبدأ منتصف شعبان

أكد وائل عباس معاون وزير التموين، أن مبادرة «أهلا رمضان» ستبدأ منتصف شهر شعبان، وستكون فرصة للتنافس ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، بما يصب في مصلحة المواطن المصري البسيط .

وقال «عباس»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مباشر من العاصمة»، على قناة «ON t.v»، إن إعلان الوزير خالد حنفي إفتتاح 80 سلسلة تجارية و1350 سلسلة متنقلة خلال 6 أشهر، يأتي في إطار إهتمام الوزارة بالمواطن البسيط ، إضافة إلى زيادة الانتشار في السلاسل التجارية .

> وأضاف قائلًا « زيادة السلع الغذائية، يؤدي إلى زيادة المنتجات المعروضة، ويسهل من حل الأزمة سواء في غلاء الأسعار أو نقص السلع» .