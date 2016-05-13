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محافظ المنوفية يرجئ قرار طرد 20 أسرة بحى الزهور فى قويسنا

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محافظ المنوفية يرجئ قرار طرد 20 أسرة بحى الزهور فى قويسنا محافظ المنوفية يرجئ قرار طرد 20 أسرة بحى الزهور فى قويسنا
وافق اليوم الجمعة، الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية على إرجاء تنفيذ قرار الإخلاء رقم 1233 لسنة 2015 لقاطنى 18 وحدة سكنية بالدور الأرضى بحى الزهور فى قويسنا، كما وافق على سداد المبلغ المقرر على كل وحدة سكنية من شاغلها على 6 أشهر، أن تقدمت أكثر من 20 أسرة بالتماس لمحافظ المنوفية، بالإرجاء حتى لا يتم تشريدهم بالشوارع، بعد أن تخلفوا عن الالتزام باستكمال سداد باقى ثمن الوحدات.

وأكد محافظ المنوفية، أن موافقته على إرجاء قرار الإخلاء جاء حفاظا على الأسر، وعدم تشريدهم وإعطائهم وقتا مناسبا لتوفيق أوضاعهم ومراعاة للبعد الاجتماعى والإنسانى فى تنفيذ القانون، وذلك برغم أن المستشار القانونى بالمحافظة أوصى فى بحثه للموضوع بتنفيذ قرار الطرد وفقا لشروط الإعلان ولكن المحافظ فضل التعامل بروح القانون حفاظا على مستقبل هذه الأسر.

وأشار عبد الباسط إلى ضرورة مراعاة روح القانون فى تنفيذ مثل هذه القرارات التى تمس مصالح الأسر واستقرار أوضاعهم المعيشية والاجتماعية.

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