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«الخارجية»:نرفض تصريحات المكسيك تجاه حادث مقتل8 سائحين بالواحات

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«الخارجية»:نرفض تصريحات المكسيك تجاه حادث مقتل8 سائحين بالواحات «الخارجية»:نرفض تصريحات المكسيك تجاه حادث مقتل8 سائحين بالواحات

 

السفير احمد ابو زيد

أكد السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، رفض الخارجية لبيان نظيرتها المكسيكية، الذى يتهم المصرية بعدم إجراء تحقيق مستفيض فى حادث ضحايا الواحات الذى أدى لمقتل 8 سائحين مكسيكيين العام الماضى.

وأوضح أبو زيد فى تصريحاته التلفزيونية، مساء الجمعة، أن هناك جهات مصرية تباشر التحقيق فى الحادث بكل حيادية واستقلالية.
> وأضاف قائلًا « علينا إنتظار نتائج التحقيقات»، وكشف النقاب عن تلقى عدد من أسر الضحايا تعويضات من قبل الاتحاد المصرى للغرف السياحية، فى حين رفضت أسر أخرى تلقى أية تعويضات .

 

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