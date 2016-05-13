فيريرا يصل لنهائي ' أغلى الكؤوس القطرية ' .. السد يُطيح بالريان

فاز نادي السد القطري بثلاثية مقابل هدفين أمام الريان في نصف نهائي كأس أمير قطر.

ليحجز السد القطري بقيادة جوزفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك مقعدا في نهائي "أغلى الكؤوس" حسبما وصفه الموقع الرسمي للنادي القطري.

الريان تقدم أولا عن طريق رودريجو تباتا من ركلة جزاء في الدقيقة 11 قبل أن ينجح حسن الهيدوس في تعديل النتيجة.

ثم عاد الهيدوس من جديد في الدقيقة 20 ليضع السد في المقدمة.

وأهدر تباتا ركلة جزاء في الدقيقة 88 بعدها وجه بغداد بونجاح ضربة قاضية للريان في الدقيقة الأخيرة ليكتب الهدف الثالث للسد.

ولم يُغير هدف تباتا في اللحظات الأخيرة من ركلة جزاء، وصول السد إلى النهائي.

وتعد هذه هي المرة الخامسة على التوالي التي ينجح فيها السد في الوصول إلى نهائي كأس أمير قطر.

وحقق السد اللقب 8 مرات أخرهم العام الماضي وقبل الماضي.