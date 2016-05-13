أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فيريرا يصل لنهائي ' أغلى الكؤوس القطرية ' .. السد يُطيح بالريان

Google+ Print
فيريرا يصل لنهائي ' أغلى الكؤوس القطرية ' .. السد يُطيح بالريان فيريرا يصل لنهائي ' أغلى الكؤوس القطرية ' .. السد يُطيح بالريان

فاز نادي السد القطري بثلاثية مقابل هدفين أمام الريان في نصف نهائي كأس أمير قطر.

ليحجز السد القطري بقيادة جوزفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك مقعدا في نهائي "أغلى الكؤوس" حسبما وصفه الموقع الرسمي للنادي القطري.

الريان تقدم أولا عن طريق رودريجو تباتا من ركلة جزاء في الدقيقة 11 قبل أن ينجح حسن الهيدوس في تعديل النتيجة.

ثم عاد الهيدوس من جديد في الدقيقة 20 ليضع السد في المقدمة.

وأهدر تباتا ركلة جزاء في الدقيقة 88 بعدها وجه بغداد بونجاح ضربة قاضية للريان في الدقيقة الأخيرة ليكتب الهدف الثالث للسد.

ولم يُغير هدف تباتا في اللحظات الأخيرة من ركلة جزاء، وصول السد إلى النهائي.

وتعد هذه هي المرة الخامسة على التوالي التي ينجح فيها السد في الوصول إلى نهائي كأس أمير قطر.

وحقق السد اللقب 8 مرات أخرهم العام الماضي وقبل الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع