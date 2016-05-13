التعدي علي الفنانة زينة بالضرب أثناء تصوير مسلسلها «أزمة نسب»

مراسل«ِONA»:

تعرضت الفنانة زينة، الي الضرب الذي أجبرها الي التواجد علي السرير، وظهر أثار الضرب علي وجهها، كونه أحد المشاهد الخاصة بمسلسل «أزمة نسب».

> وكانت «زينة» قد نشرت عبر حسابها الشخصي علي «انستجرام»، عددًا من الصور وهي ترقد علي السرير داخل أحد المستشفيات ، وكان برفقتها الفنان محمود عبد المغني وسلوي خطاب ومخرج المسلسل سعيد حامد .

> وشاركت جمهورها هذا المشهد الصعب خلال تصوير دورها في المسلسل، وعلقت عليها قائلة «ضربوني وعوروني وكسرولي دراعي..بهزر علي فكرة » .

مسلسل «أزمة نسب» بطولة: زينة، محمود عبد المغني، علا غانم وبوسي وفريال يوسف ووليد فواز وسلوى خطاب ونسرين أمين ورنا سماحة وحجاج عبد العظيم وسامح الصريطي وأحمد صيام وياسر فرج ، ومن تأليف محمد صلاح العزب ، ومن إخراج سعيد حامد وانتاج محمود شميس .