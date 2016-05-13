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ريال مدريد ينعي مشجعيه في العراق.. واللاعبون يرتدون شارات سوداء

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ريال مدريد ينعي مشجعيه في العراق.. واللاعبون يرتدون شارات سوداء ريال مدريد ينعي مشجعيه في العراق.. واللاعبون يرتدون شارات سوداء

(إفي): أدان نادي ريال مدريد الهجوم الارهابي الذي استهدف مقهى ترتاده رابطة مشجعيه في العراق، وأسفر عن مقتل 15 شخصا على الاقل وإصابة آخرين.

وأعلن النادي الاسباني أن لاعبي الفريق سيرتدون شارات سوداء خلال مواجهة الفريق غدا في الجولة الاخيرة بالليجا مع ديبورتيفو لا كورونيا حدادا على أرواح ضحايا الهجوم.

وقال النادي الملكي في بيان إن: "روح ريال مدريد في جميع أنحاء العالم ستبكي اليوم مشجعي الفريق، ولن تنساهم".

وأعرب النادي عن بالغ حزنه جراء الهجوم وتضامنه مع أسر وأصدقاء الضحايا، ودعمه للشعب العراقي الذي يعاني من "ظلم فادح بسبب العنف المتطرف".

واستهدف الهجوم الارهابي الليلة الماضية المقهى الذي كان يرتاده رابطة مشجعي الريال لمتابعة مبارايات الفريق، وأسفر عن مقتل 15 على الاقل من مشجعيه وإصابة عدد آخر.

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