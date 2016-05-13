لاعب ليستر لن يحضر احتفال التتويج بالدوري والسبب ' حظر التجوال '

يبدو أن حظوظ داني سيمبسون ظهير ليستر سيتي الأيمن انتهت عند التتويج بالدوري الإنجليزي إذ أنه لن يستطيع الذهاب للاحتفال مع زملاؤه باللقب التاريخي بعد حكم قضائي بحظر التجول سيلزمه منزله أثناء الاحتفالية.

ظهير مانشستر يونايتد السابق كان قد صدر ضده حكما قضائيا في يونيو 2015 بأداء 300 ساعة من الخدمات العامة بعد تعديه بالضرب على زوجته السابقة ستيفاني وارد.

أدى سيمبسون منهم 145 ساعة فقط ثم تقدم محاميه جاري ريان بطلب للمحكمة بإسقاط باقي الساعات المطلوبة واستبدالها بغرامة مالية بسبب طبيعة عمله كلاعب كرة وعدم توافر وقت ما بين التدريبات والمباريات لأداء الخدمات العامة.

قاضية مقاطعة مانشستر أليسكاندرا سيموندس كان لها رأيا آخر، فبالرغم من اقتناعها بأن طبيعة عمله لا تتيح له الوقت الكافي لأداء الخدمات العامة لكنها في الوقت نفسه توفر له الكثير من المال ستكون معه العقوبة المالية غير رادعة وعقاب غير مناسب.

لذا قررت سيموندس فرض حظر تجوال على سيمبسون لمدة 21 يوما يبدأ من العاشرة مساءا حتى السادسة صباحا.

اعترض ريان محامي اللاعب بشدة على هذا القرار خصوصا أنه سيكون هناك احتفالية في أحد فنادق لندن في اليوم التالي لمباراة تشيلسي في ختام الدوري الإنجليزي والتي تقام يوم الأحد القادم.

الاحتفالية ستبدأ من الفندق ثم ستنتقل لحافلة مفتوحة يكون أعلاها لاعبي ليستر وتمر بين الجمهور الذي يريد أن يحتفل معهم بالتتويج، ثم يسافر الفريق لتايلاند يوم الثلاثاء.

مجددا رفضت سيموندس اعتراض ريان مبررة ذلك بأن الغرض من حظر التجوال هو عقاب سيمبسون بشكل رادع بعد إدانته بجريمة عنف منزلي وهذا النوع من الجرائم يتعامل معه القضاء بكل جدية، لذا فعليه أن يبدأ تنفيذ عقوبته مباشرة ويكون في منزله بداية من اليوم في الساعة العاشرة مساءا.

سيمبسون سيرتدي سوار مراقبة على كاحله وسيتم مراقبته إلكترونيا من قبل الشرطة وفي حالة خرقه لحظر التجوال سيتعرض لمحاكمة جديدة.