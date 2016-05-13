أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أستاذ أنف وأذن: 70 ألف مريض بالتصلب المتعدد فى مصر

Google+ Print
أستاذ أنف وأذن: 70 ألف مريض بالتصلب المتعدد فى مصر أستاذ أنف وأذن: 70 ألف مريض بالتصلب المتعدد فى مصر
أكدت الدكتور منى شرابى - أستاذ الأنف والأذن والحنجرة عضو مجلس إدارة جميعة رعاية مرضى التصلب المتعدد - أن مرض التصلب المتعدد مرض مناعى وليس له سبب محدد، ويوجد حوالى 70 ألف مريض بالتصلب المتعدد فى "MS"، مؤكدة أن العدد قد يكون أكثر نظرا لعدم تسجيل جميع المرضى فى وزارة الصحة أو التامين الصحى.

وقالت الدكتورة منى إن اليوم العالمى لمرض الــMS يصادف هو 13 من شهر مايو من كل عام، مؤكدة أنه لا يوجد وعى بمرض التصلب المتعدد، مضيفة أنه يؤدى إلى حدوث تنميل وضعف فى القدم أو اليد ويحدث ما يسمى شلل مؤقت وقت الهجمة.

وأكدت د. منى أنهم يمكن أن يتم تصنيفهم ضمن الـ5% من المعاقين الذين يعملون فى الجهات الحكومية عند العمل، موضحة أن اليوم العالمى يهدف للتوعية بالمرض للمرضى وذويهم، موضحة أن بعض الأدوية متاحة حاليا سواء على نفقة الدولة والتأمين الصحى من الإنترفيرون، بعد صراع مع التأمين الصحى ووزارة الصحة، نظرا لغلو ثمن هذه الأدوية.

وأشارت د. منى إلى أن المريض يستمر على العلاج لتجنب حدوث الهجمة من المرض، لأنه إذا حدثت هجمة المرض يفضل بقائهم بالمستشفى لأخذ الكورتيزون فى الوريد لمدة من 3 إلى 5 أيام حسب شدة الهجمة، موضحة أن المريض يمكن يصاب بشلل أو غشاوة فى النظر أو فقد البصر إذا لم يتم التصرف السريع وقت الهجمة، مشيرة إلى أن الهجمة إما أن تكون مؤقتة أو دائمة حسب شدة الحالة.

وأوضحت د. منى أنه تم فتح وحدات لعلاج المرضى فى المستشفيات الحكومية بمستشفى عين شمس الجامعى، ومستشفى قصر العينى، وتم عمل وحدة بالإسكندرية للعلاج والكشف على المرضى، موضحة أن مرض التصلب المتعدد يصيب الشباب من سن 18 إلى 40 سنة، ولكن حاليا أصبح هناك أطفال مصابين بمرض الــ"MS" ولا نعرف السبب، كما أن هناك بعض المرضى فوق سن الأربعين.


>بمناسبة اليوم العالمى للتصلب المتعدد.. الدولة توفر العلاج بالمجان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش

فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط "

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط "

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري