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مجدى العجاتى: رئيس الوزراء يرسل اتفاقية تعيين الحدود لـلبرلمان قريبا

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مجدى العجاتى: رئيس الوزراء يرسل اتفاقية تعيين الحدود لـلبرلمان قريبا مجدى العجاتى: رئيس الوزراء يرسل اتفاقية تعيين الحدود لـلبرلمان قريبا

المستشار مجدي العجاتي

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن رئيس المجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أبلغه أمس الخميس، إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية والتى ترتب عليها نقل تبعية جزيرتى صنافير وتيران إلى المملكة العربية ، سيتم إرسالها قريباً جداً إلى مجلس النواب.

وأضاف العجاتى فى تصريحات صحفيه، أن تعد ملفاً يضم جميع الخرائط والوثائق التى تدعم موقفها فى توقيعها على اتفاقية تعيين الحدود، ليرسل إلى البرلمان الذى من شأنه اتخاذ ما يراه لازما دون تدخل من الحكومة. وتابع العجاتى، أن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، سيرسل البيان المالى لموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2016/2017، مطلع الأسبوع، لافتاً إلى أن وزير المالية أبلغ رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى اتصال هاتفى بينهما بذلك، على أن يحضر الوزير لاحقاً لإلقاء البيان. ولفت العجاتى، إلى أنه أرسل مشروع قانون الشباب الذى أعدته الحكومة، إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لافتاً إلى قانون “الرياضة” متواجد حالياً بقسم التشريع بمجلس الدولة، وسيتم إرساله لاحقا ًللبرلمان.

 

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