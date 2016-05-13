نائب بسوهاج: سأتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة حول نقص الأدوية بالمستشفيات

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ونائب دائرة طهطا بسوهاج عن حزب المصريين الأحرار أنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد حول النقص الحاد الذى تعانى منه مستشفيات الوزارة والوحدات الصحية بمحافظات الصعيد، وكذلك الصيدليات العامة، وذلك فى جميع أنواع المحاليل الطبية التى تمثل أحد الأدوية الرئيسية فى علاج المواطنين، وخطورة ذلك على صحة المواطن المصرى، خاصة فى محافظات الصعيد نظرا للارتفاع المتوقع والمعتاد لدرجات الحرارة خلال فصل الصيف وشهر رمضان الكريم، وتعرض المواطنين لخطورة الإصابة بضربات الشمس، والتى تمثل المحاليل الطبية خط العلاج الأول لها.

وأشار سالم فى تصريحات صحفية إلى أنه سيطلب من وزير الصحة إمداد المجلس بخطة الوزارة فى مواجهة هذة الأزمة والكميات الموجودة لدى الوزارة وطريقة توزيعها على المحافظات المختلفة، وبحث أسباب هذة الأزمة.

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