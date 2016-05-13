البيت الأبيض ينفى وجود أى طائرات للتحالف قرب موقع مقتل قيادى بحزب الله

قال البيت الأبيض اليوم الجمعة أن المنطقة التى قتل فيها قيادى عسكرى بارز فى حزب الله بدمشق لم تتواجد بها أى طائرات تابعة للتحالف الذى تقوده الولايات المتحدة.

وقال جوش أرنست المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين "لم تكن هناك طائرات أمريكية أو تابعة للتحالف فى المنطقة التى قيل إنه قتل فيها."

وأضاف أرنست أنه لا يمكنه تأكيد مقتل مصطفى بدر الدين الذى قالت جماعة حزب الله اللبنانية إنه قتل قرب قاعدة مجاورة لمطار دمشق.

>