مؤسسة الكبد المصرية تعلن خلو 3 قرى بمحافظة دمياط من فيروس «سى»

أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، على مواصلة الجهود للقضاء على فيروس الكبد الوبائى c بنطاق محافظة دمياط، تمهيدا لإعلان محافظة دمياط خالية من فيروس “c”، وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الفيروس، فى إشارة إلى اعلان مؤسسة الكبد المصرية عن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع قرية خالية من الفيروسات الكبدية ونجاح المؤسسة فى القضاء على فيروس c بالتعاون والتنسيق مع محافظة دمياط بثلاثة قرى بمحافظة دمياط هى الإبراهيمية القبلية والإبراهيمية البحرية والفؤادية ضمن 10 قرى خالية من فيروس على مستوى الجمهورية، حيث أعلنت المؤسسة خلو هذه القرى تماما من الفيروس. وكان الدكتور جمال شيحة رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكبد، قد أعلن عن خلو 5 قرى بالدقهلية و2 بالغربية و3 بدمياط من فيرس c، حيث تم علاج حوالى 9 آلاف مريض. ومن المنتظر خلال الثلاثة أشهر القادمة علاج مرضى فيروس سى بـ36 قرية، حيث يتم توفير العلاج مجانا ضمن المرحلة الأولى من برنامج الرئيس الذى يهدف علاج مرضى 1000 قرية بفيروس سي، مناشدًا القادرين بالقرى المستهدفة التبرع لانجاز المشروع.