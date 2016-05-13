العثور على جثة سوداني في مرسى علم

عثرت أجهزة الأمن بالبحر الأحمر، اليوم الجمعة، على جثة مواطن سوداني بمدينة مرسى علم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى القصير.

وتلقى اللواء عادل التونسي، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من مباحث مرسى علم، بالعثور على جثة سوداني الجنسية ملقاة على جانب أحدى الطرق بالمدينة، وأشارت التحريات، إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة، ورجحت التحريات أن يكون المواطن السوداني قد لقى مصرعه، نتيجة انقلاب الدراجة النارية التى تم العثور عليها بجانب الجثة​​.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي نيابة جنوب البحر الأحمر، أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القصير المركزي، لعرضها على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، وتم إخطار السفارة السودانية بالواقعة​.