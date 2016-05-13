سقوط 3 أشخاص فى بالوعة صرف صحى بالعريش

تعرض 3 من أهالى مدينة العريش للسقوط فى بالوعة صرف صحى بأحد شوارع العريش عاصمة شمال سيناء، وقال أهالى إن طفلا سقط فى بالوعة بمنطقة الساحة الشعبية بالعريش، وعلى الفور لحق به اثنين من الشباب لمحاولة إنقاذه إلا أنهم لم يخرجوا منها.

وتجمع مئات الأهالى فى مكان سقوطهم محاولين إنقاذهم وسط حالة من الغضب ولا يزال مصير الثلاثة مجهولا، ووصل للمكان اللواء سامح عيشى سكرتير عام المحافظة.

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