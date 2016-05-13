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تركيا تعالج جرحى تنظيم داعش الإرهابى على أراضيها

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تركيا تعالج جرحى تنظيم داعش الإرهابى على أراضيها تركيا تعالج جرحى تنظيم داعش الإرهابى على أراضيها
كشفت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" عن صور لعلاج أنقرة للإرهابيين التابعين لتنظيم داعش، بالمستشفى التركى "أرسين أرسلان"، فى مدينة غازى عنتاب التركية.

وقال طبيب بالمستشفى لمراسل "سبوتنيك" فى تركيا أنه فى صباح يوم 5 مايو الجارى تم نقل أربعة جرحى من الإرهابيين للمستشفى، موضحاً أنه يتم تدفق عدد كبير من المسلحين للمستشفى للعلاج.

وكان الجيش التركى زعم مؤخراً أنه قام بإطلاق النار على المقاتلين الأجانب التابعين لـ"داعش"، الذين حاولوا عبور الحدود السورية بطريقة غير مشروعة، ونتيجة لتبادل إطلاق النار قتل ثلاثة مسلحين وأصيب 11 آخرون، وتم نقل 4 منهم إلى مستشفى أرسين أرسلان.

وقال طبيب فى المستشفى: "تم نقل أربعة مسلحين إلى المستشفى واحد منهم يدعى "بيجار فرهاد" الأفغانى من مواليد عام 1993".

وتابع: "الأطباء فى المستشفى لا يريدون علاج المسلحين لأن بعض الأطباء والعاملين يأتى من مدينة كيليس، وهم يتعرضون لإطلاق النار والصواريخ التى يطلقها "داعش" من الأراضى السورية".

علاج عناصر داعش بتركيا (1)

علاج عناصر داعش بتركيا (2)


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