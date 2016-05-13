اخبار إيران .. مجلس التعاون الخليجى يستنكر محاولات إيران لتسييس "الحج"

>استنكرت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحاولات الإيرانية الهادفة إلى تسييس فريضة الحج، واستغلالها للإساءة إلى المملكة العربية السعودية

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى فى - بيان مساء اليوم الجمعة - إن دول المجلس تستنكر موقف إيران الرامى إلى تسييس فريضة الحج من خلال وضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق نهائى ينظم قيام الحجاج الإيرانيين بأداء فريضة الحج للموسم القادم.

وأضاف إن دول مجلس التعاون تدعو المسؤوليين الإيرانيين إلى أن يدركوا أن فريضة الحج فريضة دينية مقدسة لدى جميع المسلمين ولا ينبغى ربطها بالمواقف والخلافات السياسية بين الدول، وتطالب الجهات المختصة فى إيران بالتعاون مع الجهات الرسمية فى المملكة العربية السعودية المسؤولة عن تنظيم موسم الحج، حتى يتاح للحجاج الإيرانيين أداء فريضتهم باطمئنان وسلام مع أشقائهم من مسلمى العالم.

وعبر الأمين العام عن تقدير دول المجلس والعالم الإسلامى للجهود الكبيرة والتسهيلات العديدة التى تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين من أجل رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة فى المملكة العربية السعودية انطلاقا من واجبها ومسؤوليتها فى خدمة الحرمين الشريفين.

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