بالصور.. القوات المسلحة تطهر بحيرة البردويل بسيناء وتعلن إشارة البدء لموسم الصيد

افتتح الفريق أسامة عسكر، قائد القيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب، واللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، اليوم الجمعة، المرحلة الأولى من تطوير بحيرة البردويل، وصالة التصدير المتطورة، التى تم اعتمادها للتصدير وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي بعد حصولها على التقارير والشهادات اللازمة.

واستعرض اللواء حمدى بدين، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، أعمال المشروع الجديد ومراح التطوير التى شهدها على مدار الأشهر الماضية، وجهود القوات المسلحة فى تطوير منطقة بحيرة البردويل فى موانيها المختلفة، موجهًا الشكر والتقدير لأهالي سيناء، الذين دعموا جهود القوات المسلحة فى إعادة بحيرة البردويل إلى عصورها السابقة.

وأعلن “بدين”، أن العام المقبل سوف يشهد أعمال تنمية وتطوير فى سيناء، خاصة بعد صدور تعليمات من رئيس الجمهورية، بتطوير وتنمية تلك البقعة الغالية من أرض مصر، لافتًا إلى أنه تم عمل دراسات لإنشاء نادى للتجديف ومراكب الصيد، وقرية للصيادين، إلى جانب افتتاح مصنع للثلج فى منطقة بئر العبد بشمال سيناء يوم 28 مايو الجاري.

وكشف “بدين”، أن القوات المسلحة أنشأت محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة 600 متر مكعب فى اليوم الواحد، لخدمة أهالي منطقة اغزوان، حرصًا من القوات المسلحة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير مياه نظيفة لهم.

وقال “بدين”: “كل ما وعدنا به تم والباقى سيتم تباعًا، ولولا صيادين سيناء وصيادين البردويل، والنواب الموجودين فى هذه المنطقة المباركة، وتكتاتفهم، وتحديهم للشائعات والمكائد، ما كان هذا المشروع الضخم”.

وأضاف: ” وندرس تنمية جميع البحيرات قارون والبرلس وغيرها”، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة نجحت خلال العام الماضي، من تطهير 3500 طن عوائق ومخلفات من بحيرة البردويل، وقد تم تطهير البواغيز، وقنوات إشعاعية، وتم إزالة 32 مبنى، ورفع كفاءة 18 مبنى قديم، وبناء 34 مبنى جديد.