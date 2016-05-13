"مزلقانات الموت" تودى بشاب فى المنصورة تحت عجلات القطار

شهدت قرية محلة دمنة بمركز المنصورة، اليوم الجمعة، حادثًا مأساويًا، لقى فيه شاب مصرعه أسفل عجلات قطار "المنصورة - المنزلة" مما أدى لوفاته فى الحال.

كان اللواء عاصم حمزة منصور مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ بمصرع شاب يدعى أيمن فايز الهادى، 18 عاما، من مدينة محلة دمنة، أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد.

وقال شهود العيان إن القطار صدم الشاب عند المزلقان أمام مساكن شها، ومر القطار على جثمانه فتوفى فى الحال، انتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث ونقلت الجثمان إلى مستشفى المنصورة العام، تحت تصرف النيابة العامة.

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