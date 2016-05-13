دول مجلس التعاون تستنكر المحاولات الإيرانية الهادفة لتسييس فريضة الحج

استنكرت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحاولات الإيرانية الهادفة إلى تسييس فريضة الحج، واستغلالها للإساءة للمملكة العربية السعودية

وصرح الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى أن دول المجلس تستنكر موقف الجمهورية الإيرانية الإسلامية الرامى إلى تسييس فريضة الحج من خلال وضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق نهائى ينظم قيام الحجاج الإيرانيين بأداء فريضة الحج الموسم المقبل.

وقال الأمين العام إن دول مجلس التعاون تدعو المسئولين الإيرانيين إلى أن يدركوا أن فريضة الحج فريضة دينية مقدسة لدى جميع المسلمين، ولا ينبغى ربطها بالمواقف والخلافات السياسية بين الدول، وتطالب الجهات المختصة فى إيران بالتعاون مع الجهات الرسمية فى المملكة العربية السعودية المسئولة عن تنظيم موسم الحج، حتى يتاح للحجاج الإيرانيين أداء فريضتهم باطمئنان وسلام مع أشقائهم من مسلمى العالم.

وعبر الأمين العام عن تقدير دول المجلس والعالم الإسلامى للجهود الكبيرة والتسهيلات العديدة التى تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين، من أجل رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة فى المملكة العربية السعودية انطلاقا من واجبها ومسئوليتها فى خدمة الحرمين الشريفين.

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